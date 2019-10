Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bülowstraße wurde am Donnerstagnachmittag (10. Oktober) ein Pedelecfahrer leicht verletzt. In Höhe Haus Nummer 11 fuhr der 72-Jährige aus Hamm gegen 16.10 Uhr mit seinem Elektrofahrrad von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 68-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte zuvor die Bülowstraße in Richtung Strackstraße befahren. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. An dem Pedelec entstand Sachschaden.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell