Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit leicht verletzter Frau

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße wurde eine Fahrradfahrerin am Donnerstag, 10. Oktober, leicht verletzt. Sie wollte gegen 5.45 Uhr an der Dortmunder Straße/Viktoriastraße die Fahrradfurt befahren. Zeitgleich bog ein PKW-Fahrer von der Dortmunder Straße nach rechts in die Viktoriastraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 38-jährige Radfahrerin und fiel zu Boden. Statt ihr zu helfen, fuhr der PKW-Fahrer davon. Er fuhr ein weißes Fahrzeug. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

