Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 22-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, seit einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 04. Juni 2019 unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.

Der Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag, den 04.06.2019, kurz nach 14 Uhr durch Polizeikräfte im Rahmen der Sicherheitskooperation mit der Bundespolizei am Zentralen Omnibusbahnhof Heidelberg in der Eppelheimer Straße kontrolliert. Dabei führte er unter anderem ca. 950 Gramm Marihuana zum gewinnbringenden Weiterverkauf mit sich. Zudem fanden die Polizeikräfte bei ihm rund 400 EUR mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Frankfurt wurden weitere rund 670 Gramm Marihuana, zum Teil bereits verkaufsfertig verpackt, aufgefunden.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwochnachmittag, den 05.06.2019, Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

