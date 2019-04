Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Diebe! Der Trick mit dem Zettel...

Kaiserslautern (ots)

Eine 87-Jährige ist am Mittwoch in der Dornenstraße beinahe auf eine Trickdiebin hereingefallen. Die Seniorin ließ die Unbekannte in ihre Wohnung. Zuvor hatte sie die Frau im Treppenhaus gesehen. Die Unbekannte tat so, als wolle sie jemanden in dem Mehrfamilienhaus besuchen. Weil sie angeblich niemanden angetroffen habe, bat sie die Seniorin darum, den Nachbarn einen Zettel hinterlassen zu dürfen. Auf Bitten der Frau ließ die Seniorin die Unbekannte in ihre Wohnung und notierte eine Nachricht für die Nachbarn. Währenddessen bemerkte die 87-Jährige plötzlich eine weitere Frau in ihrer Wohnung. Diese war offensichtlich unbemerkt hinterhergeschlichen. Die erste Frau versuchte zwar noch die Seniorin abzulenken, doch die 87-Jährige zeigte sich resolut und verwies die beiden aus ihrer Wohnung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war es den Trickdiebinnen nicht gelungen, Beute zu machen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen. Die Wortführerin ist etwa 1,60 Meter groß und hat dunkle Haare. Sie ist circa 40 Jahre alt. Die Frau könnte aus Osteuropa stammen. Sie sprach gebrochenes Deutsch. Über die zweite Frau ist aktuell nichts bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

