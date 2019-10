Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl nach diversen Drogenverstößen: 28-Jähriger fährt ohne Fahrschein mit der Bahn und danach direkt ins Gefängnis

Dessau (ots)

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 nutzte ein 28-jähriger Mann eine Regionalbahn von Roßlau nach Dessau ohne gültigen Fahrschein. Gegen 14:45 Uhr informierte der eingesetzte Zugbegleiter telefonisch das Bundespolizeirevier Dessau. Eine Streife stellte den Mann anschließend am Hauptbahnhof Dessau fest und ermittelte seine Personalien. Bei der Überprüfung dieser im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass er per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Demzufolge wurde er bereits im Mai 2015 vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen den Anbau, der Herstellung, des Schmuggels, des Erwerbs und des Handels von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da er lediglich einen Teil der Geldstrafe zahlte, folgte im August 2019 der Haftbefehl. Auch am gestrigen Tag konnte er die noch offenen 310 Euro Geldstrafe nicht aufbringen und wurde deshalb durch die Bundespolizei festgenommen und in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Sollte er die Geldstrafe nicht bezahlen können, wird er die nächsten 31 Tage im Gefängnis bleiben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell