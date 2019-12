Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen - Einbruch

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Behördenzentrum

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (20.12.) kam es zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür des Behördenzentrums im Hubertusweg. Unbekannte beschädigten mit einem Kanaldeckel die Haupteingangstür und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Briefkasten mit Böller gesprengt

Rotenburg - Am Samstagabend (21.12.), gegen 23:40 Uhr, warfen Unbekannte einen angezündeten Böller in einen Briefkasten in der Straße "Kirchplatz". Der Kasten wurden durch das Zünden des Böllers erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - Am Samstagvormittag (21.12.), zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen weißen Nissan "Qashqai", welcher in einem Parkhaus in der Löhrgasse abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

In Firma eingebrochen

Bad Hersfeld - Am Montag (23.12.), gegen 00:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Firma in der Hünfelder Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus diesem stahlen sie drei PC's. Insgesamt entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

