POL-OH: Vermisster wohlbehalten aufgefunden! Suche nach Werner R. kann eingestellt werden!

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Vermisster Werner R. wohlbehalten aufgefunden!

Ludwigsau / Ersrode - Die Suche nach dem Vermissten Werner R. kann eingestellt werden. Gegen 11:45 Uhr wurde der Gesuchte durch eine Besatzung des Polizeihubschraubers in einem Waldgebiet, nahe des Altenhilfezentrums lokalisiert. Eine Streife der Polizei konnte ihn dann leicht unterkühlt, aber wohlbehalten auffinden. Er wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen Rettungskräften, sowie allen Helferinnen und Helfern, welche sich an der Suche beteiligt hatten.

