Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Toyota Yaris ist am Montagnachmittag (04.11.2019) in der Bebelstraße ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die 34 Jahre alte Fahrerin des Toyota verletzte sich leicht. Die Frau fuhr gegen 14.30 Uhr zunächst auf der Bebelstraße in Richtung Botnanger Straße und wendete dann am Kopfwender der Bushaltestelle Vogelsang, um wieder in stadteinwärtiger Richtung zurückzufahren. Hier übersah sie offenbar die rote Ampel an der Abzweigung zur Rückertstraße und die ihr entgegenkommende Stadtbahn der Linie U2 Richtung Botnang. Es kam zur Kollision, wobei die Stadtbahn das Auto in die Fußgängerabschrankung schob. Der Stadtbahnverkehr war an der Unfallstelle bis etwa 16.15 Uhr unterbrochen, der Autoverkehr wurde umgeleitet. Die Stadtbahnfahrgäste blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell