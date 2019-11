Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.11.2019) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 27-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Die Frau hielt sich in der Nacht zum Freitag in der Wohnung des Tatverdächtigen auf, welcher die 27-Jährige offenbar zu sexuellen Handlungen nötigte. Am Freitagmorgen erstattete die Frau bei der Polizei Anzeige. Beamte nahmen den 27-jährigen Afghanen noch in seiner Wohnung fest, er wurde am Samstag (02.11.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

