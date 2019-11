Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Straßenraub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hofen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montagvormittag (04.11.2019) einen 22 Jahre alten Mann überfallen und dabei eine Umhängetasche erbeutet. Der Mann war gegen 10.40 Uhr zu Fuß in der Tegernseestraße in Richtung der Haltestelle Max-Eyth-See unterwegs, als Unbekannte ihn plötzlich von hinten niederschlugen und ihm dessen Umhängetasche von der Schulter rissen. Den Tätern gelang es mit der Beute unerkannt zu fliehen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell