Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW)Calw - In Schlangenlinien auf Fahrrad unterwegs

Karlsruhe (ots)

In deutlichen Schlangenlinien war am Dienstag gegen 22 Uhr ein 56-jähriger Radfahrer ohne Licht auf seinem Mountainbike an der Marktbrücke in Calw unterwegs. Dies zog natürlich die Kontrolle einer Streife des Polizeireviers Calw nach sich, die dort unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,5 Promille. Dem folgte eine Blutentnahme, eine Meldung an die Führerscheinstelle sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell