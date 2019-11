Polizei Düren

POL-DN: Eingeschlagene Autoscheiben auf dem Park & Ride Parkplatz in Merzenich

Merzenich (ots)

Am Montag wurden auf einem Parkplatz in Merzenich an mehreren Pkw Scheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Montagmorgen wurde die Polizei zum Parkplatz der S-Bahnhaltestelle Merzenich gerufen. Dort hatten Unbekannte an drei Pkw die Fenster auf der Fahrer- beziehungsweise Beifahrerfahrerseite eingeschlagen. Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, konnten die Beamten nicht feststellen, da die Fahrzeugführer nicht vor Ort waren. Die drei Pkw wurden nach Spuren durchsucht und durch zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr auf dem Parkplatz oder in der näheren Umgebung aufgehalten haben und gegebenenfalls Angaben zu Tätern oder Tathergang machen können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell