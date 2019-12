Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld vom 23.12.2019

Fulda (ots)

Kirtorf, Alsfelder Straße 4, Am 20.12.19 wurde in der Zeit von 03:30 - 05:00 Uhr der Auslieger der dortigen LZA in durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher befuhr die Alsfelder Straße von der Marburger Straße kommend in Richtung Grüner Weg. Er verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

B 254, 20.12.19, 14:10 Uhr Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Schrecksbach kommend in Richtung Eudorf. In Höhe der Unfallstelle, die sich zwischen dem Hofgut Dotzelrod und der Ortschaft Eudorf befindet, kam ihm ein vermutlich weißer Audi A 3 auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Er kam ins Schleudern und touchierte mit der rechten Fahrzeughälfte die dortige Schutzplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,00.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Alsfeld, Marburger Straße 51, 20.12.19 In der Zeit von 13:40 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein am Fahrzeugrand geparkter lila Opel Vectra von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR zu kümmern, verließ er die Unfallstelle.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Schwalmtal, Am Bachgarten, 21./22.12.19, 19:30 Uhr - 11:00 Uhr Ein Verkehrsteilnehmer stellte am 21.12.19; gg. 19:30 Uhr seinen grauen Bmw 320 d auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Brauerschwend ab. Als er am folgenden Tag gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an der linken vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500,00 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

