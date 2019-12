Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 25.12.2019

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Dienstagvormittag, d. 24.12.2019, gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw die Homberger Straße stadteinwärts.

In Höhe Hausnummer 26 kam er, vermutlich in Folge von Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in das Heck eines geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw auf das Heck eines weiteren und dieser wiederum auf das Heck des nächsten geparkten Fahrzeugs geschoben.

Der 57-jährige Mann blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder, PHK

Schade, KHK Polizeiführer vom Dienst des PP Osthessen

