POL-DN: Einbrecher kamen über die Terrasse

Düren / Niederzier (ots)

Am Wochenende wurden zwei Einfamilienhäuser in Düren und Niederzier Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugang über rückwärtig gelegene Terrassentüren.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Dürener Brückenstraße gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Während dieser Zeit waren die Bewohner nicht zu Hause. Bei ihrer Rückkehr sahen sie, dass die Terrassentür zum Garten hin offenstand und Einbruchspuren aufwies.

Ihre Beute machten die Täter im Keller des Hauses, indem ein Büroraum untergebracht ist. Hier brachen sie zunächst eine schwere Holztür auf und machten sich dann an einem Tresor zu schaffen. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Die gesamte Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden.

Die Täter entkamen unerkannt, ein Nachbar gab jedoch an, er habe am vergangenen Donnerstag, den 05.12. zwei männliche Personen in einem dunklen Kombi beobachtet. Die beiden Männer parkten schräg gegenüber des angegangenen Hauses. Einer der beiden hatte, nach Aussagen der Zeugin, einen Bart.

Am Sonntag musste die Polizei dann einen weiteren Einbruch in Oberzier aufnehmen. Auch dort verschafften sich die Täter ebenfalls über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses in der Straße "Im Kessel" hatten ihr Zuhause gegen 15:00 Uhr verlassen und waren gegen 18:30 Uhr heimgekehrt.

Schon beim Betreten des Hauses fiel ihnen die Unordnung auf. Dann bemerkten sie, dass die Eindringlinge den elektrischen Rollladen an der Terrassentür, welche beim Verlassen des Hauses geschlossen waren, heraufgeschoben hatten um die Terrassentür anschließend aufzuhebeln.

Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses, entwendeten Bargeld und Schmuck und entkamen anschließend unerkannt. Auch in diesem Fall konnte die Schadensumme zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Festsetzung der Täter beitragen können. Sollten Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der 110 an die Leitstelle der Polizei Düren.

