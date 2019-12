Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Jülicher Geschäftsräume am Wochenende

Jülich (ots)

Täter drangen am Wochenende in eine Bäckerei und in ein Vereinsheim in Jülich ein.

Gegen 03:45 Uhr am Montagmorgen stellte ein Zulieferer der Bäckerei Am Klingerpützchen ein eingeschlagenes Fenster fest, als er das Ladenlokal betreten wollte. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter durch das eingeschlagene Fenster in die Bäckerei gelangten. Im Ladenlokal konnte der Geruch von stark erhitztem Metall wahrgenommen werden, dieser stammte von einem Tresor, der offensichtlich mit schwerem Gerät durch den oder die Täter aufgeschnitten wurde. Die Kasse im Verkaufsraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Nach ersten Angaben wurde Bargeld aus Tresor und Kasse entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Wochenende in einem Jülicher Vereinsheim. Der Zeuge betrat die Räumlichkeiten am Sonntagmittag und stellte zunächst einen sonderbaren Geruch fest. Bei der Suche nach der Ursache, stellte er fest, dass die Damenumkleide von innen verschlossen war. Nach dem Öffnen der Tür sah er, dass ein Fenster eingeschlagen war, ein anderes stand lediglich offen. Im Raum konnten zudem ein provisorischer Schlafplatz, weiße Herrensportschuhe und zwei benutzte Zahnbürsten aufgefunden werden. Die Dusche wurde kurz vorher offensichtlich benutzt. Bisher ist unklar ob der Einbruch dem nächtlichen Verbleib oder zum Zweck eines Diebstahls begangen wurde.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 / 949 6425 zu jeder Zeit entgegen.

