Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Weibliche Leiche im Wald entdeckt

Ludwigslust (ots)

In einem Waldstück bei Ludwigslust hat ein Pilzsammler am Samstag die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei der aufgefundenen Toten um eine 55-jährige Frau aus Neustadt- Glewe handelt, die seit April dieses Jahres vermisst wird (wir informierten über diesen Vermisstenfall am 29.04.2019). Allerdings dauern die Maßnahmen zur endgültigen Identifizierung noch an. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei nicht von einer Straftat aus.

