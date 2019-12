Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Rotenburg a.d.Fulda

Fulda (ots)

Strafanzeigen: Bebra. Am Donnerstag, 26.12.2019, 03:25 h, kam es auf dem Gelände einer Discothek in Bebra nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einer Körperverletzung. Ein 24-jähriger Mann aus Bebra schlug hierbei einem 18-jährigen Mann aus Alheim mit der Faust gegen den Kopf. Der Alheimer wurde mit einem RTW ins KKH Rotenburg verbracht. Der Angreifer konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Bebra. Am Donnerstag, 26.12.2019, 03:45 Uhr, wurde im Verlauf einer Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Discothek in Bebra zunächst einer 23 -jährigen Frau aus Waltrop durch einen bislang unbekannten Täter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Ihr Freund eilte der Frau zur Hilfe. Hierbei wurde diesem durch den unbekannten Täter eine Flasche an den Kopf geworfen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem unbekannten PKW. Beide wurden zwecks Behandlung ins KKH Rotenburg a.d.Fulda verbracht. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Gefertigt: /Lotz, PHK (Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, Hainweg 3, 36199 Rotenburg a.d.Fulda )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell