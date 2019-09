Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Wildeshauser Straße

Delmenhorst (ots)

Ein zunächst als Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ist am Dienstag, 24. September 2019, gegen 5:00 Uhr, in der Wildeshauser Straße glimpflich ausgegangen.

Ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee war mit seinem SUV auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs und beabsichtigte, nach links über die Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst auf die Autobahn 28 aufzufahren.

Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen aus Delmenhorst, der zu diesem Zeitpunkt die Wildeshauser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Der 38-Jährige wurde durch die Kollision leicht am Knie verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Auch der 42-Jährige sowie sein 30-jähriger Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des Delmenhorsters erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf etwa 10.500 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Wildeshauser Straße gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Autobahn 28 abgeleitet. Des Weiteren wurde die Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst in Fahrtrichtung Bremen ebenfalls gesperrt. Nach etwa einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

