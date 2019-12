POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizei Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Am heutigen 2. Weihnachtsfeiertag ereignete sich gegen 10:13 Uhr ein Verkehrsunfall in Petersberg im Bereich der Petersberger Str./Rabanus-Maurus-Str. Ein 32-Jähriger Petersberger stand dort mit seinem VW-Touran an der roten Ampel der Petersberger Str. in Fahrtrichtung Innenstadt. Hinter ihm wartete ein Mercedes Vito eines 52-Jährigen aus Bad Salzungen ebenfalls auf Grünlicht. Als die Ampel gerade auf Grün umgeschaltet hatte und beide Fahrzeuge angefahren waren, näherte sich von links aus Richtung An St. Johann kommend ein Krankenwagen auf Einsatzfahrt, der mit eingeschalteten Sondersignalen in die Kreuzung einfuhr. Der Petersberger erkannte die Situation und hielt sein Fahrzeug in der Kreuzung an, um den Krankenwagen, der geradeaus in die Rabanus-Maurus-Straße weiterfahren wollte, passieren zu lassen. Dies erkannte der Bad Salzunger zu spät und fuhr leicht auf seinen Vordermann auf. Es entstand Sachschaden von ca. 3000,-EUR.

