Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geparkten Pkw gerammt - alkoholisierter Fahrer geriet von der Straße

Freiburg (ots)

Einen geparkten Pkw hat am Samstagabend in Weil am Rhein ein alkoholisierter Autofahrer gerammt. Gegen 17:30 Uhr war der 39-järhige in der Birkenstraße nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem abgestellten Peugeot kollidiert. Danach fuhr der Unfallverursacher eine Straße weiter und stellten seinen Wagen dort ab. Als die Polizei an der Unfallstelle war, kam er zurück und gab sich als Verursacher zu erkennen. 0,9 Promille ergab eine Alkoholüberprüfung bei ihm. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Es wurde ein Schaden von insgesamt ca. 6000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen verursacht.

