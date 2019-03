Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Aufbruch - Handtasche gestohlen

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz an den Isteiner Schwellen wurde an Samstag zur Mittagszeit ein Pkw aufgebrochen. Am Wagen, der dort in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr abgestellt war, wurden gleich zwei Scheiben eingeschlagen. Offensichtlich gezielt stahlen der oder die Täter eine Handtasche aus dem Kofferraum. In dieser befanden sich neben persönlichen Dokumenten der Eigentümerin auch ein Handy und ein dreistelliger Bargeldbetrag.

