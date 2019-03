Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahlssicherung noch an Jacke - Ladendiebstahl fliegt auf

Freiburg (ots)

Weil er noch die Diebstahlssicherung an der gestohlenen Jacke hatte, war am Samstag zur Mittagszeit am Bahnhof in Weil am Rhein ein Mann dem Gemeindevollzugsdienst aufgefallen. Als eine Polizeistreife den 54-jährigen ansprach, hatte er immer noch die entwendete Jacke an. Diese stammte aus einem Geschäft am Rathausplatz und wurde diesem zurückgebracht. Die Jacke hatte einen Wert von 130 Euro. Da der Mann am Mittag nochmals wegen desselben Delikts in Erscheinung trat und sich unbelehrbar zeigte, wurde er bis zum Ladenschluss in Gewahrsam genommen.

