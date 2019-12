POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag, den 23.12.2019 geg. 16.30 Uhr befuhr ein 76jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw die Fritz-Rechberg-Str., um an der Kreuzung zur Gerwigstr./ Simon-Haune-Str. nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei übersah er einen auf dem Radweg fahrenden und von rechts kommenden Fahrradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeugführer, der Radfahrer wurde leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Zur Unfallzeit wurde keine Polizei verständigt. Die Personalien wurden ausgetauscht, die des Geschädigten jedoch nicht notiert, so dass diese im Moment unbekannt sind. Die Unfallanzeige wurde im Nachgang aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den Personaldaten der Geschädigten nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0 entgegen.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Ein Pkw- Fahrer aus Sassenberg parkte seinen Pkw VW Golf silbergrau am 1. Weihnachtsfeiertag in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.20 Uhr in einer Parkbucht vor der Gaststätte Sportlereck auf dem Marktplatz in Bad Hersfeld. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Unfallschäden an der Beifahrerseite fest. Der Unfallvorfall selbst wurde von Zeugen beobachtet, welche angaben, dass eine ältere Dame gegen den Pkw bei Einparken gefahren sei und dann auch noch die Tür beim Aussteigen gegen den Golf gestoßen habe. Anschließend habe sie sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Die 81jährige Fahrerin konnte schnell ermittelt werden, ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der angerichtete Gesamtsachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.

