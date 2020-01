Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autos streifen sich - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.01.20, gegen 1015 Uhr, kam es an einer Engstelle im Sonnenweg zum Streifvorgang zweier Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Mitsubishi-Fahrerin an der Engstelle ganz nach rechts. Dennoch streife das entgegenkommende Auto den Mitsubishi. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und wird nun durch die Polizei Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, gesucht.

