Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Wehr kam es am Samstagmittag, 11.01.2020, zu einer Unfallflucht. Zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde ein dort geparkter Ford Focus hinten links beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Rangieren dagegen gestoßen sein und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

