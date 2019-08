Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfall im Kreuzungsbereich - Vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Vier Personen wurden bei einem Unfall am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung "Freier Wille"/"Mittelried" leicht verletzt. Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße "Mittelried" und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes einer 38-Jährigen, die in Richtung Speckweg unterwegs war. Mitten im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden, wobei die Autofahrerinnen sowie die zwei Kinder der 36-Jährigen leicht verletzt wurden. Sie wurden allesamt mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

