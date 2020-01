Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Einbruch in Vereinsräumlichkeiten

Freiburg (ots)

In die Räumlichkeiten eines Vereins in Riedern am Wald ist in der Nacht zum Freitag, 10.01.2020, ein Unbekannter eingedrungen. Der Einbrecher schlug eine Scheibe am Vereinsheim ein und stieg ein. Aus einer Geldkassette wurde das Bargeld gestohlen. Die Tat dürfte am frühen Freitag, ab ca. 01:30 Uhr, passiert sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell