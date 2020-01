Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 11.01.2020 gegen 00:30 Uhr, wurde in der Straße Im Stöckacker der Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim 65-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein von Beamten des Polizeireviers Breisach durchgeführter Alkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung des Mannes von über 1,5 Promille. Im weiteren Verlauf wiedersetzte sich der Mann den weiteren Aufforderungen und Maßnahmen der Polizei so, dass diese unter der Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt erfolgen mussten. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Medienrückfragen bitte an:

