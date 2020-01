Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auffahrunfall - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall am Samstag, 11.01.2020, auf der Kreisstraße zwischen Wutach-Ewattingen und Stühlingen-Blumegg schwer verletzt worden. Kurz nach 17:30 Uhr war der Mann mit seinem Toyota in einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger geprallt. Der schwer verletzte Toyota-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 49-jährige Traktor-Fahrer überstand den Zusammenstoß unversehrt. Am Toyota und am Anhänger entstanden Totalschäden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 9000 Euro. Auch die Feuerwehr Stühlingen-Grimmelshofen war neben dem Rettungsdienst im Einsatz.

