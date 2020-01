Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, gegen 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Körnerstraße einen geparkten Toyota Yaris. Am Toyota wurde die vordere Stoßstange eingedellt und es entstand ein Sachschaden von zirka 700 Euro. Der Unfall soll von einer Zeugin beobachtet worden sein, die ein Teil des Kennzeichens ablesen konnte. Diese bislang unbekannte Zeugin, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei Lörrach unter 07621 176-0 zu melden.

