POL-VIE: Brüggen: Ladendiebe stehlen Mobiltelefone

Brüggen (ots)

Am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, stahlen zwei männliche Diebe aus dem Vodafon-Shop auf der Klosterstraße in Brüggen zwei Mobiltelefone. Das Duo schaute sich zunächst die im Geschäft ausgestellten Mobiltelefone an. Anschließend verließen beide das Geschäft wieder. Während einer der Täter vor der Tür wartete, betrat der zweite erneut das Geschäft und riss zwei ausgestellte Mobiltelefone aus der Verankerung. Beide flüchteten in Richtung Westring. Ein Tatverdächtiger ist ca. 20-25 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er trug eine blaue Kappe und eine blaue Regenjacke. Der zweite Tatverdächtige, der vor der Tür wartete, ist ebenfalls 20-25 Jahre alt, trug eine braune Kappe und ein T-Shirt. Hinweise auf die Tatverdächtigen erbittet die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (952)

