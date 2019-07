Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Brand am Sportplatz

Bad Bentheim (ots)

Die Feuerwehr Bad Bentheim musste gestern Morgen gegen 09:30 Uhr zu einem Feuer auf dem Sportplatz am Postweg ausrücken. Hier war aus noch ungeklärter Ursache ein Holzunterstand samt Tisch und Bank in Bank geraten. Ein Spaziergänger war auf das Feuer aufmerksam geworden und informierte einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen der Bundespolizei. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer zügig ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800.

