Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Alkoholisierter Motorradfahrer verursacht Unfall - zwei Menschen verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Dienstag, gegen 23.30 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Schwalmtal mit seinem Krad auf der Dorfstraße in Amern. Als Sozia fuhr eine 13-Jährige mit Wohnsitz in den Niederlanden mit. Im Ausgang einer Linkskurve geriet das Motorrad gegen die Bordsteinkante und kippte zur Seite. Dabei wurden beide leicht verletzt. Der Fahrer sowie die Sozia entfernten sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnten aber schnell nach Zeugenhinweisen von den Einsatzkräften gestellt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige getrunken hatte. Der Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,8 Promille. Der Schwalmtaler räumte weiter ein, am Vormittag einen Joint geraucht zu haben. Damit nicht genug: Der 21-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das Motorrad war bereits 2017 außer Betrieb gesetzt worden. Die Beamten stellten das Motorrad sicher und ließen dem Schwalmtaler eine Blutprobe entnehmen. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht verantworten. /wg (951)

