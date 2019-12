Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Balkonbrand

Kaiserslautern (ots)

Mobiliar und Unrat hat in der Nacht zum Dienstag auf einem Balkon in der Slevogtstraße Feuer gefangen. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Mehrmals habe es laut geknallt, so Anwohner. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Spraydosen die Knallgeräusche verursacht haben. Sie explodierten durch den Brand. Durch das Feuer entstand an dem Mehrfamilienhaus geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

