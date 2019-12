Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rentnerin beim Einkaufen beklaut

Kaiserslautern (ots)

Eine 80-Jährige kaufte am Samstag in einem Lebensmittelgeschäft in der Vogelwoogstraße ein. Die Frau hatte ihre Tasche über der Schulter hängen und stöberte in den Regalen. Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein Dieb gnadenlos aus und klaute den Geldbeutel der Frau. Laut Aussagen der 80-Jährigen wurden insgesamt 140 Euro Bargeld gestohlen. Das fiel der Dame jedoch erst an der Kasse auf. Die Ermittlungen laufen.

Gerade in der Weihnachtszeit sind Taschen- und Ladendiebe auf der Suche nach der passenden Beute. Seien Sie deshalb bei Ihren Einkäufen ganz besonders vorsichtig und lassen Sie Ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt. |slc

