Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Betteltrick

Kaiserslautern (ots)

Eine mutmaßliche Betrügerin erbettelte am Montag in einem Drogeriemarkt am Fackelrondel von einem Kunden Kindernahrung und Windeln. Später versuchte die Unbekannte die Ware gegen Bargeld umzutauschen.

Die Masche ist nicht neu: Betrüger tischen ihren Opfern eine herzzerreißende Geschichte auf. Sie täuschen vor, kein Geld zu haben. Ihre Kinder haben deshalb angeblich nichts zum Essen, keine Windeln et cetera. Die Betrüger betteln ihre Opfer um bestimmte Waren an.

Im vorliegenden Fall ließ sich der Kunde hinreißen. Er kaufte der Unbekannten Kindernahrung und Windeln im Wert von 42 Euro. Als der Kunde weg war, wollte die mutmaßliche Betrügerin die Waren zurückgeben beziehungsweise gegen Bargeld umtauschen. Ihr Plan scheiterte. Die Bediensteten erkannten die Masche und ließen sich nicht darauf ein. Als der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, flüchtete sie. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet den bislang unbekannten Kunden, sich bei den Beamten zu melden. Er ist ein wichtiger Zeuge.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

