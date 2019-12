Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Unfall: Zwei Schwerverletzte - Bundesstraße gesperrt

Frankenstein in der Pfalz (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Autos sind am Montag auf der Bundesstraße 37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer zusammengestoßen. Ein Autofahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte ein 55-jähriger Autofahrer von der Straße nach Diemerstein in die Bundesstraße nach Frankenstein einbiegen. Offensichtlich achtete er dabei nicht auf den bevorrechtigten Verkehr. Mit seinem Wagen krachte er mit dem Kleintransporter eines 37-Jährigen zusammen. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Er musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim. Der 37-Jährige wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden, den die Polizei auf mehr als 10.000 Euro schätzt. Die Autos wurden abgeschleppt.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren wurde ein Gutachter beauftragt. Er inspizierte die Unfallstelle. Das Gutachten liegt noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Die Bundesstraße war circa drei Stunden lang gesperrt. |erf

