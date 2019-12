Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher suchen Schulen heim

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in der Martin-Luther-Straße in zwei Schulen eingebrochen.

Zwischen Samstag und Sonntag stiegen Einbrecher in das Albert-Schweizer-Gymnasium ein. Die Täter brachen hierzu ein Kellerfenster auf. Im Schulgebäude brachen sie weitere Türen und Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde steht aktuell nicht fest. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 5.000 Euro.

In die gegenüberliegende Berufsbildende Schule II brachen Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag ein. Durch eine Notausgangstür verschafften sich die Eindringlinge Zugang ins Gebäude. Nach einer ersten Einschätzung wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Albert-Schweizer-Gymnasium erscheint wahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zwischen Freitagabend und Sonntagabend Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

