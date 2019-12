Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerbrand aus ungeklärter Ursache

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Marie-Juchacz-Straße hat es am Sonntag gebrannt.

Im Keller des Anwesens loderte gegen Mittag ein Feuer. Bewohner des Mehrparteienhauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. In einem Kellerraum brannte eine Spülmaschine aus. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. |erf

