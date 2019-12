Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eklig und respektlos!

Kaiserslautern (ots)

In der Münchstraße defäkierte am Samstagmorgen ein 22-Jähriger in aller Öffentlichkeit vor Polizeibeamten.

Der Mann entblößte sich und versah sein "Geschäft" neben der geöffneten Beifahrertür seines Wagens. Als ihn die Beamten aufforderten, den Haufen mit Hilfe von Papiertüchern in einem Abfalleimer zu entsorgen, ließ der 22-Jährige erneut seine Hose runter. Vor den Augen der Einsatzkräfte verrichtete der Mann ein weiteres großes "Geschäft". Wegen des Defäkierens in der Öffentlichkeit erwartet den 22-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die US-amerikanische Militärpolizei kümmerte sich um den betrunkenen 22-Jährigen. |erf

