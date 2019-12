Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überfall auf Asia-Imbiss

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend einen Asia-Imbiss in der Rudolf-Breitscheid-Straße überfallen. Als die schwarzgekleideten Männer kurz nach 18 Uhr die Imbissstube betraten, hatten sie ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen und ihr Gesicht mit einem Schal verhüllt. Beide Männer waren bewaffnet. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie zwei bedienstete Frauen im Alter von 49 und 51 Jahren. Als die 49-Jährige auf die Männer zuging, wurde sie von einem der Täter mit einem Reizgas attackiert. Auch die 51-jährige Frau wurde mit Reizgas besprüht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die 49-Jährge verfolgte sie noch in Richtung Rosenstraße, musste dann aber wegen der Wirkung des Reizgases die Verfolgung abbrechen. Die leicht verletzten Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Überfall beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern geben?

Die Täter sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Sie sprachen akzentfrei Deutsch. Beide waren mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Sie trugen schwarze Kapuzen oder Mützen und einen schwarzen Schal.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell