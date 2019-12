Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört die Tasche?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Eine teure Damenhandtasche der Marke "George Gina & Lucy" ist am Samstagmorgen an der Luitpoldschule in der Albrechtstraße gefunden worden. Möglicherweise wurde die grüne Tasche gestohlen, weshalb die Polizei den Eigentümer sucht und um Hinweise bittet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell