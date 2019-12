Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei nach Fußballturnier

Kaiserslautern (ots)

Nach einem interkulturellen Fußballturnier ist es am Sonntag in einer Sporthalle der Schule in der Julius-Küchler-Straße zur Schlägerei gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stritten sich gegen 13.30 Uhr zwei Spieler auf dem Fußballfeld. Als ein 19-Jähriger habe schlichten wollen, mischten sich weitere Spieler und Zuschauer ein. Es kam zur Schlägerei, bei der mindestens der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Verletzte begab sich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Als es in der Sporthalle zur Auseinandersetzung kam, wurde die Polizei nicht gerufen. Die Beamten erhielten erst später, durch die Anzeige des 19-Jährigen, Kenntnis von dem Vorfall. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Weil das Fußballturnier gut besucht war, dürften zahlreiche Personen den Vorfall wahrgenommen haben. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

