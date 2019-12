Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Kellerabteilen

Kaiserslautern (ots)

Ein bisher unbekannter Dieb wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Moltkestraße tätig.

Der Täter gelangte auf ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus, brach zwei Kellerverschläge auf und entwendete ein hochwertiges Mountain-Bike im Wert von über 2000 Euro.

Anwohner vernahmen aus dem Keller am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, verdächtige Geräusche. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369 2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de.

