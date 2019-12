Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Resolute Beifahrerin

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten in der Mainzer Straße zwei Insassen eines Personenkraftwagens in Streitigkeiten. Hierbei bearbeitete die Beifahrerin das Auto des Fahrers mit einem Winkelschleifer.

Während der Autofahrt nach Kaiserslautern kam es zwischen dem 61-jährigen Fahrzeugführer und seiner 31-jährigen Beifahrerin mehrfach zu verbalen Auseinandersetzungen. Im Verlauf des Streites hielt der Autofahrer unter einer Autobahnbrücke an. Hier eskalierte der Streit. Die Beifahrerin bewaffnete sich mit einem im Fahrzeug mitgeführten, akkubetriebenen Winkelschleifer, bearbeitete das Auto an mehreren Stellen und richtete die Flex sogar gegen den Fahrzeugführer. Die verständigte Polizei konnte den Streit schlichten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings setzte der Fahrzeugführer die Fahrt alleine fort. Gegen die Beifahrerin leitet die Polizei ein Strafverfahren ein.

