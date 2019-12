Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei im Gersweilerweg und sucht Zeugen. Wer hat am Donnerstagabend möglicherweise den oder die Täter beobachtet, die Gullydeckel am Fahrbahnrand ausgehoben haben?

Einem Verkehrsteilnehmer waren die Gefahrenstellen kurz vor 8 aufgefallen, weshalb er die Polizei verständigte. Zusammen mit der Feuerwehr traf die Streife vor Ort ein und gemeinsam wurden die Gullydeckel wieder eingesetzt.

Bislang sind keine Beschädigungen oder Verletzungen durch die "Löcher im Boden" gemeldet worden. Zeugen, die Hinweise auf den/die Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

