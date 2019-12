Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 80-Jähriger lässt Betrüger zum dritten Mal abblitzen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus dem Stadtgebiet ist offenbar ein beliebtes Opfer von Betrügern. Wie der 80-Jährige am Donnerstag der Polizei meldete, wurde er schon zum dritten Mal "ausgewählt". - Aber: Auch diesmal ließ er die Täter abblitzen!

Nach Angaben des Seniors hatte er am Mittwochnachmittag - mal wieder - einen Anruf erhalten, bei dem ihm ein Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt wurde. Der Anrufer versprach, ein Bote würde den Geldgewinn am nächsten Tag vorbeibringen - alles, was der 80-Jährige tun müsse, wäre eine "Abwicklungsgebühr" in Höhe von mehreren hundert Euro in bar bereithalten, um sie dem Überbringer zu geben.

Der Senior ließ sich jedoch nicht in die Irre führen - er erkannte die Betrugsmasche und beendete einfach das Gespräch.

...beinahe überflüssig zu erwähnen, dass natürlich am Donnerstag kein Geldbote auftauchte, um irgendeinen "Gewinn" zu überbringen. |cri

