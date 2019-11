Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Bewaffnetes Trio überfällt Kiosk - Festnahmen

Duisburg (ots)

Als sich am Donnerstagabend (14. November, 18:30 Uhr) drei dunkel gekleidete, junge Männer auf der Neanderstraße Sturmhauben über ihre Köpfe zogen und in Richtung eines Kiosk gingen, verständigte eine Zeugin (67) die Polizei. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte ein Tatverdächtiger die Inhaberin auf, ihm Bargeld zu geben. Die 62-Jährige zückte stattdessen ein Pfefferspray und sprühte in Richtung der Maskierten, die daraufhin flüchteten. Streifenwagenbesatzungen konnten in einer Gartenanlage auf der Neanderstraße einen Tatverdächtigen (15) aufspüren. Weil er unter anderem nach Pfefferspray roch und sich in Widersprüche verwickelte, nahmen die Einsatzkräfte ihn vorläufig fest. Kurze Zeit später entdeckten Zivilpolizisten an der Bushaltestelle Lange Kamp ein dunkel gekleidetes Duo (15, 18). Weil auch sie unschlüssige Angaben machten und der 15-Jährige gerötete Augen hatte und ständig husten musste, nahmen die Beamten beide vorläufig fest. Auf der Wache wurde das Trio erkennungsdienstlich behandelt. Die Tatverdächtigen müssen sich wegen versuchten schweren Raubes vor Gericht verantworten. (dab)

