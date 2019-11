Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Weil der Hund einer Duisburgerin in ihrer Wohnung auf der Sassenstraße am Mittwochmittag (13. November, 11:26 Uhr) bellte, flüchteten offensichtlich zwei Tatverdächtige, die dort einbrechen wollten. Durch das Türglas beobachtete die 44-Jährige, wie einer der Täter ein Brecheisen in seinen Jackenärmel schob und mit einem weiteren Mann in Richtung Stadtgrenze Oberhausen wegrannte. Wenige Minuten später bemerkte sie einen dunklen Mittelklassewagen mit abgedunkelten Scheiben, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Sassenstraße fuhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder das Fluchtfahrzeug beobachtet haben. Einer der beiden soll dunkelbraune bis schwarze Haare haben und etwa 1,90 Meter groß sein. Der andere ist 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Mütze und eine schwarze Lederjacke. Hinweise bitte an die Kripo (KK 14) unter 0203 280-0. (stb)

